Dal governo arriverà mezzo miliardo di euro ma intanto spostarsi in Sardegna è pericoloso e sempre più difficile, non solo sulla 195. A Nuraminis, nuova deviazione lungo la ss 131, dopo le piogge abbondanti la complanare che collega il comune a Serrenti ha ceduto: asfalto sollevato anche di 40 centimetri, pericolo per i tanti automobilisti che la percorrono. Ad alcuni sono addirittura scoppiate due ruote contemporaneamente.

Il sindaco Stefano Anni: “Mi auguro che i lavori proseguano velocemente a beneficio non solo di Nuraminis e Villagreca ma sopratutto della sicurezza di tutti i lavoratori che ogni giorno percorrono le strade in Sardegna”.

L’incessante pioggia ha manomesso gravemente la strada realizzata per consentire i lavori lungo la statale, l’asfalto ha ceduto in più punti costringendo gli operai a lavorare a pieno ritmo per tamponare il problema.

Ma per raggiungere la soluzione del problema è necessario un intervento mirato: per questo motivo la viabilità lungo la ss 131 subirà un nuovo cambio di rotta, al fine di consentire i lavori lungo la complanare.

“L’ammodernamento della S.S. 131 anche se alle sue battute finali, (una previsione di ultimazione lavori per Aprile/Maggio 2026) sta creando forti disagi nel territorio di Nuraminis e Villagreca.

L’amministrazione comunale ha in questi anni dovuto sopperire ad evidenti carenze progettuali nella variante alla S.S. 131 con proprie risorse di bilancio per poter quanto meno mantenere i collegamenti tra i centri urbani di Nuraminis e Villagreca con il resto del mondo.

E per resto del mondo parlo di Cagliari e hinterland, Serramanna, Villasor, ecc” spiega il primo cittadino Anni, sempre attento alle problematiche inerenti alla viabilità locale.

“Il Comune di Nuraminis si è fatto carico di bitumare strade campestri per garantire i collegamenti nel basso campidano. Viabilità di cui usufruiscono anche i mezzi del cantiere stesso per arrivare ai tratti in variante.

Ho richiesto finanziamenti alla Regione Sardegna rappresentando queste criticità ma non ho avuto alcuna risposta.

La complanare R3 nel tratto Serrenti-Nuraminis, che nei prossimi giorni sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, presenta numerosi tratti completamente e pericolosamente dissestati in cui ci sono concreti rischi per la pubblica incolumità.

Vorrei ribadire che in questi anni i funzionari ANAS si sono prodigati per trovare soluzioni migliorative e concordato interventi fuori progetto per sopperire alle carenze progettuali e attenuare parte degli innumerevoli disagi che questi lavori di ammodernamento hanno causato”