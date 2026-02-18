Cagliari – Cadono calcinacci sulle strade, da Villanova a Castello è un susseguirsi di nastri e transenne: tragedia sfiorata, se fosse transitato qualche passante, sarebbe stato preso in pieno dalle voluminose macerie.

In via Giardini come in via Università, le facciate storiche cadono a pezzi e, ancora una volta, arrivano le restrizioni per residenti e avventori. A Villanova sono stati legati i nastri bianchi e rossi per segnalare il pericolo, proprio nel passaggio riservato ai pedoni. La causa potrebbe essere il forte vento di maestrale che ha soffiato anche ieri.

In via Università, invece, è stata chiusa la strada: le transenne posizionate occupano metà strada. Parte di quelle facciate è della Torre, parte del vecchio comprensorio dell artistico, “ogni volta chiudono, come la Torre. Da quanto è chiusa?” osserva uno dei tanti residenti che assiste impotente allo sgretolamento delle storiche e imponenti strutture situate nel cuore della città.