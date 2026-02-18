Selargius, beccato dalle telecamere di videosorveglianza mentre guarda con una pila gli interni delle macchine in sosta: topo d’auto in azione, ben mascherato sceglie il prossimo veicolo da svaligiare.

Le immagini, diffuse in un noto gruppo social, hanno fatto il giro del web e ritraggono uno dei tanti personaggi che soprattutto la notte agiscono indisturbati: spaccano i vetri e frugano gli abitacoli, il più delle volte vuoti, per portare via quello che trovano. Anche le monetine cadute e dimenticate sotto i tappettini.

I danni per i proprietari sono ingenti, riparare i vetri costa diverse centinaia di euro, e la percezione di insicurezza aumenta, sempre più, perché il fenomeno, come spesso riportato da Casteddu Online, va avanti da anni. Tra i tanti commenti espressi dai residenti infuriati, si legge la richiesta di una maggiore vigilanza del territorio da parte delle forze preposte. Le immagini catturate da una telecamera si riferiscono alla zona di San Lussorio, ma è pressoché tutta la città a essere presa di mira da chi spera di trovare il gran tesoro, che non c’è, dentro le vetture parcheggiate.