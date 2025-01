Ecco come cambiano viabilità e parcheggi in via Roma e alla Marina dopo la riapertura del primo tratto della strada delle polemiche. A spiegarlo è il sindaco Massimo Zedda.

Il primo tratto della via Roma, tra piazza Ingrao e via Dei Mille, comprendente la strada a doppio senso e la nuova passeggiata, è stato riaperto al traffico e ai pedoni stamattina.

Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, è possibile accedere alla via Roma da viale Regina Margherita, via XX Settembre e viale Bonaria. È possibile entrare nel quartiere Marina sia da via Lepanto sia da via Cavour. L’uscita, invece, è unicamente da via dei Pisani. La circolazione resta identica nel resto del quartiere, nel rispetto degli orari della Ztl.

Le aree pedonali, sempre nel quartiere Marina, interessano le seguenti strade tutti i giorni della settimana (24 ore su 24):

– via Cavour nel tratto compreso tra la via S. Eulalia e la via Lepanto;

– via dei Mille nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Roma, compresa la traversa;

– via S. Eulalia nel tratto compreso tra la via Sicilia e la via Cavour;

– via Porcile nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Sardegna.

La pedonalizzazione, non essendo terminati i lavori, si rende necessaria per motivi di sicurezza, vista l’impossibilità di uscita dal quartiere in corrispondenza del cantiere nel secondo lotto.

Sempre nel quartiere Marina, sarà garantita l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 07:00 alle 11:00 dei giorni feriali, per una durata di 15 minuti. Vige infatti il divieto della circolazione nelle strade menzionate e la sosta di tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi per i disabili, di soccorso, di polizia ed emergenza.

Contestualmente, proseguono i lavori di riqualificazione dell’ultimo lotto della via Roma: il cantiere interessato sarà compreso, a partire dal 3 febbraio, tra via dei Mille e il Largo Carlo Felice, fronte Rinascente. Per questo, i nuovi parcheggi, appena tracciati, del primo tratto di via Roma saranno dedicati ai residenti della Marina.