Novità significative per il Teatro Lirico: è stato nominato il nuovo Consiglio di Indirizzo, mentre resta ancora vacante la figura del sovrintendente, che dovrà guidare la Fondazione per i prossimi cinque anni. A sorpresa, non è stato confermato Pino Calledda, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che non figura tra i nuovi membri. Un cambio di rotta per il Comune, che ha indicato Miriam Quaquero, docente di Storia ed Estetica della Musica al Conservatorio di Cagliari. Al suo fianco, designato dalla Regione, l’avvocato Matteo Pinna. Il presidente del Consiglio, Mario Marchetti, era già stato nominato dal sindaco durante la scorsa estate. Tra i nuovi ingressi anche Maria Cristina Onnis, selezionata per il curriculum ritenuto adeguato dal Consiglio: è nota per la sua attività di consulenza alla Procura in merito al crollo dell’Aula Magna dell’Università di Cagliari, avvenuto tre anni fa. Resta aperta la questione del sovrintendente: la Fondazione ha avviato una manifestazione di interesse, aperta fino a metà maggio. Una procedura istituzionale che, tuttavia, non vincola le scelte del Consiglio di Indirizzo, il quale potrà riservarsi la facoltà di nominare il candidato ritenuto più idoneo.