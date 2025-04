Prosegue senza sosta un fenomeno pericoloso quanto assurdo: ancora una volta, due persone sono state avvistate mentre sfrecciavano in monopattino sulla statale 131, nei pressi dell’uscita per Cagliari. La segnalazione è solo l’ultima di una lunga serie, giunta alla redazione di Casteddu Online da un automobilista di passaggio, sorpreso e preoccupato. Negli ultimi giorni, decine di lettori hanno inviato testimonianze e foto: scatti che mostrano mezzi del tutto inadeguati alla circolazione su un’arteria a scorrimento veloce, attraversata quotidianamente da mezzi pesanti e migliaia di veicoli. Una situazione che lascia sgomenti, anche per la frequenza con cui si ripete. “Li vediamo ogni giorno, a ogni ora, perfino di notte”, raccontano. Il pericolo cresce esponenzialmente quando i monopattini, spesso privi di luci adeguate, risultano quasi invisibili nel buio, aumentando il rischio di incidenti gravissimi. Quella che sembrava una moda isolata si sta trasformando in una vera e propria emergenza. È urgente che le autorità intervengano con controlli mirati e misure concrete per evitare che la temerarietà di pochi si trasformi in tragedia.