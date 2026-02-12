Lutto per Cagliari e tutto il giornalismo sportivo. Si è spento all’età di 92 anni il grande Carmelo Alfonso, giornalista di razza noto volto Rai grazie alla mitica trasmissione 90esimo minuto.

Alfonso partì da Alghero per poi formarsi professionalmente a Cagliari a l’Unione Sarda e poi a Roma con il ruolo di caposervizio della sezione sport e corrispondente della Gazzetta dello Sport.

Impegno giornalistico che ha profuso per tutta la vita unito anche a quello sindacale e istituzionale come presidente per tantissimi anni dell’Ussi Sardegna, Unione Stampa Sportiva Italiana, dove ha ricoperto anche il ruolo di consigliere nazionale e vicepresidente nazionale del

Sindacato. Un compito che gli ha permesso di ascoltare e difendere in prima persona le esigenze e i diritti dei colleghi.