Prima lo schianto contro la rotatoria, poi l’uscita dall’auto e una fuga improvvisa verso la spiaggia. Mattinata movimentata a Quartu, in viale Lungomare del Golfo, all’altezza della Marinella, dove un automobilista ha perso il controllo del veicolo finendo sopra il cordolo spartitraffico e arrestando la corsa al centro della rotonda.

L’impatto, violento, ha danneggiato l’auto e richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito. In pochi istanti attorno alla scena si è formato un capannello di curiosi. Il conducente, ferito e visibilmente scosso, è uscito dall’abitacolo senza attendere i soccorsi. Secondo quanto riferito dai presenti, appariva disorientato e in stato confusionale.

Invece di fermarsi, l’uomo ha iniziato a camminare senza meta attorno alla rotatoria, gesticolando e guardandosi intorno. Alcuni testimoni hanno tentato di avvicinarlo per offrirgli aiuto, ma lui si è allontanato dirigendosi verso l’arenile.

Giunto in spiaggia, si è tolto giubbotto e scarpe, ha raccolto alcuni sassi e si è incamminato verso l’acqua tra lo stupore di passanti e bagnanti. L’avanzare incerto verso il mare ha fatto scattare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118. I militari hanno raggiunto l’uomo lungo la battigia e lo hanno riportato a riva, evitando conseguenze più gravi. I sanitari hanno quindi provveduto a prestargli le prime cure e a valutarne le condizioni fisiche e psicologiche.

L’episodio, che non ha coinvolto altre persone, ha generato forte apprensione tra i presenti. Intanto sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare cosa abbia determinato la perdita di controllo del mezzo. Le testimonianze raccolte sul posto saranno utili per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.