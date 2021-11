Cagliari, è morta la 90enne travolta da un camion in via Quirra: addio a Vanda Gervasi

È morta dopo due settimane di agonia Vanda Gervasi, la novantenne di Cagliari travolta da un camion guidato da un ubriaco sulle strisce pedonali in via Quirra, due settimane fa. L’anziana stava attraversando insieme alla figlia, quando un uomo di 55enne anni le ha travolte. Sul posto erano piombate le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia Locale: gli agenti avevano sottoposto il guidatore all’alcoltest, scoprendo che si era messo al volante dopo aver bevuto, motivo per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravissime. Una posizione ovviamente destinata ad aggravarsi dopo la morte della novantenne. La nonnina, molto conosciuta nel rione di Is Mirrionis, era arrivata al Brotzu in condizioni disperate.

Non si è mai ripresa dal coma e i medici del reparto di Rianimazione hanno sperato che si potesse riprendere. Ma qualche ora fa il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La 90enne lascia tre figli. Una, Roberta, rimasta anche lei vittima dell’incidente: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.