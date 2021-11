3 kg di droga e banconote false in un residence dell’hinterland: due arresti nel Cagliaritano

3 kg di droga in un residence dell’hinterland: due arresti nel Cagliaritano.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari hanno tratto in arresto 2 pregiudicati, un 30enne e un 27enne, entrambi del capoluogo, poiché trovati in possesso di circa 3 kg tra marijuana e cocaina, una pistola scacciacani priva del tappo rosso e ingenti banconote da 50€ fotocopiate.

I militari hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura presso il Tribunale di Cagliari in un residence attualmente non in attività in un comune dell’hinterland, dove gli arrestati avevano costituito la loro base operativa.

L’ingente droga sequestrata fa ipotizzare una fiorente attività di spaccio. Sono in corso verifiche sull’arma e sulle banconote fotocopiate che potrebbero esser state usate per la commissione di altri reati contro la persona e il patrimonio.