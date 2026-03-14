Terribile scoperta da parte della Polizia Postale su un collaboratore scolastico di una scuola media di Catanese. Il 58enne dipendente dell’Istituto fotografa di nascosto le studentesse per poi modificare le foto con l’AI, denudandole.

L’accurata e preziosa inchiesta avviata dalla Procura di Catania è partita dalla segnalazione della ong statunitense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), che ha registrato un account italiano contenente materiale pedopornografico.

Il tutto è stato poi trasmesso alla Centro nazionale di contrasto della pedopornografia online della Polizia Postale di Roma, che si è messa in contatto con le autorità catanesi.

Una volta collegato il suddetto account sospetto al 58enne, sono state eseguite le perquisizioni ed esaminati i dispositivi, che hanno confermato la presenza del materiale sia foto che video che non ritraeva solo le minorenni della scuola ma anche bambini.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di materiale pedopornografico e realizzazione e manipolazione di immagini di minorenni.