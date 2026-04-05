E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Carreras
Ved. Garau
Ne danno il triste annuncio Paola con Gianni, Pietro con Daniela, Laura e le adorate nipoti Letizia e Giulia.
Un particolare ringraziamento al Dott. Pier Francesco Fronteddu per le amorevoli cure prestate.
I funerali avranno luogo Martedì 7 c.m. alle ore 11.00 nella Basilica Nostra Signora di Bonaria.
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