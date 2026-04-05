Cagliari, tanta curiosità per lo strano murale a Bonaria: lo scheletro davanti alla tv. “Siamo la sezione italiana di Urban Dust, nuovo osservatorio urbano e hub che promuove l’arte contemporanea con incontri e collaborazioni con testate di settore. La nostra attenzione è rivolta a opere urbane in grado di stimolare dibattito sulla contemporaneità. E’ a tal proposito che desideriamo segnalarvi un nuovo intervento murale realizzato a Cagliari nel quartiere di Bonaria. L’opera, realizzata dallo street artist noone (@nooneonwalls), ci è stata segnalata da pagine social dedicate”.