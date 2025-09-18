Cagliari, due stranieri si allontanano dal cpr di Monastir e si introducono nel campus di viale la Plaia: fermati e allontanati dalle guardie della scuola, sono stati successivamente ripresi dalle forze dell’ordine.

Erano in evidente stato alterato i due uomini che ieri notte sono entrati nel campus degli studenti: avvistati e fermati dalle guardie presenti all’ingresso della struttura, hanno poi sostato innanzi alla scuola di Inglese.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno identificato gli uomini e appurato che si erano allontanati dalla struttura ospitante di Monastir. Le persone coinvolte sono risultate prive e ancora in attesa dei documenti per ottenere il permesso di soggiorno.