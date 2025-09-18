Monserrato, una boccata di ossigeno per i tanti cittadini che da tempo erano sprovvisti del medico di base: Valentina Luchi ha preso servizio dal 15 settembre presso l’ambulatorio di vico III Giulio Cesare.

Dopo un lungo periodo di forti disagi per i residenti che hanno dovuto fare i conti con la carenza dei medici di base, arriva la nuova dottoressa in città: una notizia appresa con un sospiro di sollievo, soprattutto dai tanti pazienti che erano rimasti orfani del servizio.

Una mancanza diventata oramai cronica quella dei dottori di famiglia e che colpisce dal Sud al Nord dell’isola senza risparmiare il centro Sardegna. Diventa così di forte impatto e rilievo quando un posto scoperto viene, finalmente, occupato da un professionista della salute: un servizio indispensabile e fondamentale che dovrebbe essere sempre scontato e che, purtroppo, da anni, è diventato “merce rara”.