Cagliari, due incidenti paralizzano la 195: traffico a singhiozzo anche in viale Marconi

È un lunedì mattina, il primo con tutte le scuole chiuse, che vede il caos su due principali arterie stradali che collegano l’hinterland con il capoluogo sardo. Sulla 195 segnalati due incidenti, uno in territorio di Capoterra, ha portato a lunghe code e relative attese per riuscire a lasciare la strada a quattro corsie e, dopo Sa Scafa, entrare in città. Situazione simile nel tratto di viale Marconi che collega Quartu e altri Comuni con Cagliari: traffico imbottigliato vicino all’Asse Mediano, col risultato di tempi biblici per arrivare in città.