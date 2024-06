Cagliari, lavagnetta e cartoline in strada senza permesso: multa da 2 mila euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lavagnetta, cartoline e qualche altro arredo in strada senza permesso. e scatta la stangata per “Delizie di Sardegna” negozio di prodotti alimentari e artigianato tipico della Marina, che per non chiudere per 4 giorni ha dovuto pagare un’ammenda di 2 mila euro.

La violazione è stata riscontrata il 29 aprile scorso, alle 14:30, quando la polizia municipale , trova davanti al locale di via Sardegna, 4 mq di suolo pubblico occupato, senza autorizzazione da un espositore T-Shirt, un altro di profumi, uno di cartoline, un tappeto verde e una lavagnetta pubblicitaria.

Gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive hanno così deciso di applicare la sanzione della chiusura

per 4 giorni consecutivi del locale.

Ma la società titolare dell’attività “Delizie di Sardegna di C. I.” ha deciso di convertire la sanzione in ammenda pecuniaria, scegliendo di pagare 500 euro per ogni giornata di stop. In totale 2 mila euro, già versati alle casse comunali.