Cagliari, due controllori del Ctm aggrediti selvaggiamente in via Roma: un arresto e due feriti a bordo del bus. CTM comunica che nella giornata di sabato 10 maggio, due verificatori in servizio a bordo della linea 9 sono stati vittime di un’aggressione da parte di tre persone, due delle quali sprovviste di titolo di viaggio in regola. L’episodio ha avuto inizio in via Roma, a bordo del mezzo pubblico, e si è concluso a terra, dove sono prontamente intervenuti i Carabinieri che hanno preso in consegna una delle tre persone.

I due verificatori, agenti di polizia amministrativa regolarmente in servizio, hanno riportato contusioni e sono stati assegnati loro alcuni giorni di cura.

Il Presidente di CTM, Fabrizio Rodin, ha così commentato l’accaduto: “Gli episodi di violenza sono sempre stigmatizzabili. A bordo dei mezzi CTM sono attive le telecamere di videosorveglianza e, come previsto dalle procedure aziendali, è stata immediatamente attivata la chiamata alle forze dell’ordine, che sono intervenute con tempestività. Colgo l’occasione per ringraziare l’Arma dei Carabinieri per la rapidità e la professionalità dimostrate.”

CTM ribadisce il proprio impegno per la sicurezza del personale e della clientela: i verificatori operano in gruppi composti da due o tre agenti, per maggiore tutela della sicurezza e del regolare svolgimento del servizio di controllo a bordo.

L’azienda continuerà a collaborare con le autorità competenti affinché simili episodi non si ripetano e affinché chi ha responsabilità venga perseguito secondo la legge.