Godere di un bel pranzo fuori e andarsene senza pagare. È successo a Bari, all’Osteria di Mario, in via Toma. A raccontarlo è stato il ristoratore Tommy Tedone, che suo social ha postato anche la foto dello scontrino. Un conto da 213 euro per 2 entrecôte, una cotoletta, cinque menù fissi – con vino e acqua. Stando a quanto ricostruito, le persone in questione sarebbero due famiglie con figli. Sembrerebbe che il gruppetto di disonesti non sia barese e, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’episodio non sarebbe da ricollegare ad altri accadimenti simili avvenuti di recente nel capoluogo pugliese su danni di altre attività. “Vi siete infilati e siete andati via, dopo essere stati serviti e riveriti. Un litro e mezzo di vino… e poi la fuga, senza vergogna”. “Non mi importa dei soldi, ma siete uomini, che uomini siete?”, prosegue il ristoratore. “Se non potete andare al ristorante andate a mangiarvi un panino. Cosa state insegnando ai vostri figli?”.