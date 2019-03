Cagliari, droga in porti scuole e vie della movida: 18 persone segnalate, è allarme tra i minori

Lotta allo spaccio e alla diffusione di stupefacenti: 18 persone segnalate alla prefettura tra cui 6 minori.

Le quotidiane attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari anche nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attività che, sistematicamente, viene effettuata con il prezioso ausilio delle unità cinofile.

I servizi vengono incentrati verso i luoghi della “movida” – soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne -, o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ed anche nei pressi di istituti scolastici, come attività di prevenzione posta a particolare tutela delle fasce più giovani.

Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno intensificato le attività.

Presso il porto di Cagliari, in tre distinte circostanze, le Fiamme Gialle hanno individuato altrettante persone, due (classe 1996 e 1983) in arrivo da Civitavecchia e uno (classe 1979) da Palermo, in possesso, rispettivamente, di 4, 2,3 e 15 grammi di hashish.

All’aeroporto di Elmas, i Finanzieri hanno rinvenuto, abbandonati all’interno di un contenitore dei rifiuti da un ignoto passeggero in transito, 1,8 grammi di hashish mentre un soggetto, classe 1984, è stato trovato in possesso di 4,1 grammi di hashish.

Durante i controlli presso la stazione degli autobus a Piazza Matteotti, i Baschi Verdi hanno trovato 5,5 grammi di marijuana in possesso di un ragazzo, classe 1999, rinvenuto – abbandonato da ignoti sull’asfalto – uno spinello, 5,5 grammi di hashish e 0,9 grammi di marijuana e individuato 6 soggetti, di cui 5 minorenni, in possesso, complessivamente di 2,9 grammi di hashish e 5,8 grammi di marijuana.

A Cagliari, in via Valerio Pisano, i Finanzieri hanno rinvenuto 41 grammi di hashish, suddiviso in 20 dosi, abbandonati da ignoti nel piazzale adiacente un istituto scolastico.

In via Schiavazzi, le Fiamme Gialle hanno trovato 18,7 grammi di cocaina, 18,7 grammi di eroina e 3,5 grammi di marijuana abbandonati da soggetti datisi alla fuga alla vista dei militari: le sostanze stupefacenti erano già suddivise in dosi pronte per essere vendute.

In viale Regina Margherita, i Baschi Verdi hanno fermato un soggetto, classe 1993, alla guida della propria autovettura, in possesso di 1,5 grammi di marijuana: per l’assuntore è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Nella centralissima piazza Yenne, tre soggetti, classi 1992, 1993 e 1995, sono stati fermati in possesso di complessivi 1,9 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish.

In via Buggerru, i Finanzieri hanno trovato un uomo, classe 1974, in possesso di 1,7 grammi di hashish e 5 spinelli.

Sempre nel capoluogo, in piazza Giovanni XXIII, le Fiamme Gialle hanno sequestrato a carico di un soggetto, classe 1992, 1,7 grammi di hashish e 0,67 grammi di marijuana.

A Capoterra, nel corso di controlli, in prossimità di un istituto scolastico, i Finanzieri, hanno trovato un soggetto minorenne, classe 2002, in possesso di 1 grammo di hashish.

A Muravera, nel piazzale adiacente una scuola, è stato rinvenuto, abbandonato da ignoti, 1 grammo di marijuana.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i 18 assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.

Dall’inizio dell’anno, sono 68 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui 13 minorenni), 6 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 4 gli arrestati.