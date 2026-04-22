Cagliari, doppio tamponamento paralizza l’asse mediano: la giungla quotidiana del traffico impazzito.
Tutti bloccato in direzione Quartu, centinaia di automobilisti intrappolati. Una scena che si ripete quasi ogni giorno. Contemporaneamente a Pirri il traffico impazzisce anche a causa della chiusura di Via Vesalio che paralizza via Risorgimento. Quindi da ogni parte è praticamente impossibile circolare, ancora una volta nel silenzio dell’Assessorato al traffico di Cagliari guidato da Yuri Marcialis.
Una situazione che ormai è diventata realmente insostenibile, come più volte denunciato dai cittadini che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni complicate fra ritardi, disagi, appuntamenti saltati e incidenti gravi a volte evitati per un soffio.