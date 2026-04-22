Tamara Rosas, 27 anni, è deceduta a Trento per una crisi d’asma: sabato era in macchina con il fidanzato quando si è sentita male. Inutile la corsa in ospedale e le cure dei sanitari, la giovane è deceduta poco dopo.

È rientrata nella sua terra Tamara, dove oggi è stata salutata dalla sua famiglia e da tutti coloro che le volevano bene.

Lavoratrice stagionale, la sua comunità si è attivata anche con una raccolta fondi per essere solidale in questo momento di grande dolore. Si era sentita male mentre con il fidanzato raggiungevano una località in Trentino per trascorrere qualche giorno in una tenuta di famiglia, ma durante il viaggio si è verificato il grave attacco di asma. Nel reparto di rianimazione dell’ospedale, dove è stata ricoverata d’urgenza, il suo cuore ha smesso di battere.