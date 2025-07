Sono due i corpi senza vita recuperati questa mattina in mare a Cagliari. Il primo, quello di una donna, è stato avvistato a circa 60 metri dalla riva davanti alla spiaggia del Poetto da una pattuglia della polizia locale, che ha subito allertato la Guardia Costiera. La motovedetta ha provveduto al recupero e al trasporto del corpo presso la banchina della Capitaneria in piazza Deffenu. Si tratta di una donna tra i 70 e i 75 anni, non ancora identificata, trovata con abiti leggeri ma non in costume da bagno.

Il secondo cadavere, quello di un uomo, è stato individuato nelle acque antistanti la Sella del Diavolo, poco distante dal Poetto, all’altezza di Cala Regina. Il recupero è ancora in corso. A bordo dell’imbarcazione della Guardia Costiera anche il medico legale Roberto Demontis. L’uomo potrebbe essere un turista.

Su entrambi i decessi indagano i carabinieri.