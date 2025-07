Confermate le voci che circolavano da ore: è stato ritrovato senza vita Roberto Cabras, 44 anni, agente immobiliare molto conosciuto a Cagliari. L’uomo lascia due figli. La notizia arriva dopo una giornata carica di angoscia, iniziata con la pubblicazione di un post particolarmente toccante sui social, che aveva scatenato l’allarme tra amici, colleghi e familiari. Le ricerche sono partite subito, con una segnalazione ai carabinieri, e purtroppo hanno portato al tragico epilogo. Nei suoi ultimi messaggi pubblici, Cabras aveva espresso profonda amarezza per alcune vicende lavorative vissute negli ultimi anni, parlando apertamente di difficoltà e delusione. Aveva anche riferito di aver presentato esposti in procura, facendo presagire che la sua situazione personale potesse avere risvolti più complessi. Le indagini sono in corso, affidate ai carabinieri, che stanno cercando di chiarire ogni dettaglio del drammatico gesto. Intanto la comunità è sconvolta: il dolore per la sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra quanti lo conoscevano e stimavano.