Via Nizza è una piccola piazza a fondo chiuso con un solo accesso carrabile: da quando è stato riaperto un bar al civico 4, la convivenza tra residenti e frequentatori del locale è diventata sempre più difficile e pericolosa.

A segnalarlo è Bruna Vatieri, residente nella via, che denuncia una situazione diventata ormai insostenibile: “Ogni volta che si esce da via Nizza si rischia un incidente, perché le auto dei clienti del bar vengono parcheggiate in modo irregolare proprio davanti all’ingresso dell’esercizio, spesso anche in contromano, invadendo la carreggiata nonostante il chiaro divieto di sosta”, racconta Bruna a Casteddu online.

Il risultato? La visibilità è quasi nulla, e chi tenta di immettersi in via dell’Abbazia lo fa “alla cieca”, senza poter vedere se sopraggiungono altri veicoli. Un comportamento pericoloso che, secondo i residenti, non ha mai trovato risposta da parte delle autorità. “Abbiamo inviato numerose segnalazioni, anche corredate da fotografie, via PEC alla polizia municipale – prosegue Vatieri – ma non si è mai visto un controllo, né una pattuglia intervenire per sanzionare i trasgressori”.

Nemmeno il dialogo con i gestori del bar ha portato risultati: “Abbiamo chiesto di sensibilizzare i loro clienti al rispetto delle regole, ma ci è stato risposto che non era un loro problema”.

I cittadini della via, esasperati, temono che prima o poi possa verificarsi un grave incidente. “Dobbiamo davvero aspettare una disgrazia per vedere finalmente un intervento concreto?”, si chiede la signora Vatieri.

L’appello è ora rivolto alle istituzioni, affinché si intervenga con controlli più frequenti e provvedimenti mirati a garantire la sicurezza stradale di una via troppo spesso dimenticata.