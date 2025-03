La Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale tra le più partecipate d’Italia, si svolgerà domenica 16 marzo a Cagliari, con un record di donne tra il percorso Open, di 5 chilometri, aperto a tutte, e quello Challenge, di 10 chilometri circa, con classifica finale.

Saranno oltre 13mila al via, anche se il dato ufficiale verrà reso noto il giorno stesso dell’evento, quando ormai tutte le adesioni saranno ultimate. Un fiume rosa colorerà le vie della città, nel puro spirito della SoloWomenRun, che mette in primo piano l’aggregazione, il divertimento e la solidarietà.

Oggi le ultime informazioni sono state comunicate nel corso di una conferenza stampa al Comune di Cagliari. La manifestazione conferma la formula di sempre, con una forte componente di responsabilità sociale. Anche quest’anno associazioni e gruppi hanno potuto presentare nei mesi scorsi un progetto che concorrerà al Charity Goal e che quindi potrà essere sostenuto dai proventi della Cagliari SoloWomenRun. Inoltre, come prassi, l’organizzazione ha consentito ai vari sodalizi di effettuare anche un crowdfunding in modo autonomo attraverso le procedure di iscrizioni.

Nella scorsa edizione sono stati premiati tutti i progetti presentati, e l’elenco completo, le motivazioni e la destinazione dei sostegni erogati sono pubblicati sul sito solowomenrun.it

Tutte le donne, con l’iscrizione, ricevono il kit SoloWomenRun, che comprende anche la t-shirt esclusiva dell’edizione 2025, che per la prima volta è composta da una trama che riporta anch’essa il logo della manifestazione. La t-shirt è come sempre una limited edition.

Le iscrizioni sono ancora aperte online su solowomenrun.it e ogni giorno al centro commerciale La Plaia dove si possono anche ritirare i kit secondo le modalità già diffuse sui social nei giorni scorsi.

Sia la Open che la Challenge avranno partenza e arrivo al quartiere fieristico di Cagliari, con ingressi da piazza Marco Polo e via Pessagno, una location centrale e facilmente raggiungibile, ma soprattutto un punto adatto ad accogliere le migliaia di donne che parteciperanno, rispondendo a tutti i requisiti necessari per un evento di tale portata.

Il percorso (con mappa in allegato) sarà: Fiera – viale Diaz – viale Cimitero – via Bonaria – via Regina Margherita – via Manno – largo Carlo Felice – via Sardegna – via dei Mille – via Roma – viale Diaz – piazza Marco Polo – Fiera.

La Open, la camminata ludica di 5km, partirà alle 9.30, la Challenge competitiva alle 11. Per partecipare è obbligatorio indossare la t-shirt dell’edizione 2025 e il pettorale, da fissare sul petto o poco sotto.

Per la Open l’unico obiettivo è quello di trascorrere una giornata di spensieratezza tutte insieme, passeggiando o correndo seguendo l’andamento e il ritmo che più si desidera, per la Challenge, dove sono iscritte atlete e donne che puntano ad affrontare una corsa in modo competitivo, ci sarà come sempre la classifica finale.

Sul percorso alcune donne, che si sono candidate a diventare Ambassador della corsa, racconteranno l’evento attraverso i loro telefonino e le immagini saranno divulgate sui maxi schermi presenti. Tutte sono state scelte in base alle storie che hanno inviato all’organizzazione e al legame dimostrato con la Cagliari SoloWomenRun.

Un altro gruppo di donne saranno invece animatrici dell’evento, anche loro si sono candidate, per offrire un momento di divertimento e riscaldamento dal palco. Sono insegnanti di fitness, di ballo e di altre discipline, che al microfono ricorderanno l’attività che svolgono abitualmente e proporranno esercizi semplici per tutte, a ritmo di musica.

Per tutte le partecipanti alla fine dei tracciati è previsto un punto ristoro. E sempre nella zona degli arrivi si terranno anche le premiazioni, con la classifica della corsa Challenge competitiva e con alcuni riconoscimenti a sorpresa che verranno consegnati dall’organizzazione.

A tutte le runner della Challenge che taglieranno il traguardo sarà consegnata una medaglia.

Durante la giornata saranno realizzati foto e video, da diversi operatori ufficiali SWR presenti nella zona della partenza e dell’arrivo, e anche lungo il percorso. Verranno pubblicati sui canali ufficiali dell’evento, su Facebook, Instagram e Youtube a partire da domenica e nei giorni successivi.

Anche le iscritte potranno inviare i loro selfie e altri scatti, secondo le modalità che saranno indicate sempre sui social. Sul sito solowomenrun.it sarà pubblicata anche la classifica della Challenge, insieme ad altre notizie e curiosità sull’evento.

La premiazione del Charity Goal invece si terrà nei prossimi mesi.

Ogni settimana all’organizzazione della Cagliari SoloWomenRun sono arrivate storie di donne forti, tenaci, determinate, che stanno combattendo battaglie importanti o che hanno appena superato ostacoli spesso difficili. Storie che hanno voluto condividere per infondere coraggio ad altre persone che stanno affrontando gli stessi percorsi. Molte sono state pubblicate sui social dell’evento. Ci sarà ad esempio Francesca, con il progetto “Rimettiamoci sui tacchi”, che aiuta le pazienti oncologiche a indossare nuovamente i tacchi alti, Raffaella arriverà invece con un gruppo di amiche in due pullman, anche lei paziente oncologica che guarda alla vita con il sorriso. Ci sarà poi Daniela, che proprio attraverso la corsa e lo sport ha superato diversi momenti legati alla malattia, e ancora Tiziana, Emelina e Giuliana, disabili visive dalla nascita ma pronte ad affrontare tutto il tracciato camminando insieme. E ancora tante altre storie, ma soprattutto ci saranno molti gruppi di amiche, colleghe, gruppi che da mesi attendono di trascorrere una giornata di festa e di emozioni. Perché la Cagliari SoloWomenRun è tutto questo, una manifestazione che in modo unico e speciale crea un mix incredibile di gioia, divertimento e spirito di solidarietà.