Cagliari, domenica di fine lockdown: assalto alla passeggiata del Poetto (VIDEO)

Cagliari, domenica di fine lockdown: assalto alla passeggiata del Poetto. Guardate il VIDEO, tanti i cagliaritani che si godono il sole passeggiando al Poetto: molti senza mascherina, rispetto al millimetro la nuova distanza interpersonale di un metro. Per fare ancora una semplice passeggiata e attività motoria, come consentono le regole dalle 24 di oggi. Da domani invece gli spostamenti saranno liberi in tutta la Sardegna, e si potranno incontrare anche gli amici senza più necessità di autocertificazioni. Molti anche i monopattini al Poetto, un mezzo sempre più utilizzato in tempi di Coronavirus.