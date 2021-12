Cagliari, mettono a rischio la salute e danneggiano i commercianti onesti: via alla guerra alle merci contraffatte

Cagliari, patto tra Dogane e Comune: via alla guerra alla vendita di merci contraffatte. Polizia locale e uffici doganali collaboreranno e si scambieranno informazioni, nel nome della lotta alla vendita di prodotti contraffatti e illeciti che mettono a rischio la salute pubblica. Ma non solo. Favoriscono, spiegano Comune e Dogane, lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, “quali l’immigrazione clandestina ed il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti umani”. Inoltre la produzione e la vendita di merci contraffatte crea un grave danno ai commercianti onesti, in termini di ripercussioni economiche negative con effetti diretti sull’occupazione e un ingente danno alle casse dell’Erario.

Nasce così l’accordo tra il Comune di Cagliari e la Direzione Territoriale VI (Toscana, Sardegna e Umbria) Ufficio Antifrode e Controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno adottato un Protocollo d’intesa. Attraverso il quale la polizia municipale e l’Ufficio delle Dogane cittadino coopereranno nella prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla vendita di prodotti contraffatti (o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità), non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, per accertare e sanzionare le attività illecite, anche per prevenire gli effetti nocivi sul consumatore.

Gli accertamenti sul fenomeno della contraffazione saranno svolti a cura dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari, con eventuale supporto operativo del Corpo di polizia Locale, anche attraverso operazioni congiunte.

Nel corso delle operazioni l’Ufficio delle Dogane contribuirà con il proprio supporto tecnico (professionale strumentale) sia durante l’esecuzione di operazioni di contrasto alla contraffazione, sia come supporto delle attività di polizia giudiziaria. Le parti si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni antipirateria.