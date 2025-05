Da Marcello Roberto Marchi riceviamo e pubblichiamo

“E’ veramente sconcertante, solo pensarlo!!! Ma chi ha preso la decisione di vietare la sosta domani domenica 4 maggio dalle ore 8 alle ore 24 in tutto il centro storico non interessato direttamente dal passaggio della Processione di Sant’Efisio al rientro a Cagliari, normalmente non prima delle 20.00, ha evidentemente solo un obiettivo: quello di creare problemi alle famiglie residenti a Stampace Basso, in tutto il Corso da Via Caprera a Viale Trento e nelle via adiacenti, che meritano rispetto e attenzione anche alle esigenze delle persone in difficoltà, anziani e disabili. E’ evidente che i Dirigenti fanno quello che vogliono e che gli Amministratori, a cominciare dal Sindaco e dall’Assessore competente alla Viabilità, con Giunta e Consiglio nulla fanno per ovviare alle “cappellate” di chi adotta provvedimenti che non hanno alcuna giustificazione, neppure invocando la sicurezza e l’ordine pubblico.