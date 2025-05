Tragedia lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, vicino Brindisi. Come riporta Quotidiano di Puglia, Una Porsche presa a noleggio con a bordo 3 ragazzi si è ribaltata andando contro un albero e ha preso fuoco. Nulla da fare per i giovani a bordo: Luigi Perruccio e Sara Capilunga, 23enni di Torchiarolo, e Karina Ryzkhova di 24, ucraina, giunta in Italia per una nuova vita e salvarsi dalla guerra che da 3 anni sta devastando il suo Paese.

Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale che si sta occupando delle indagini. La strada è stata chiusa al traffico.