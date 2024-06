Cagliari, discariche di spazzatura in strada a Stampace: “Colpa dei b&b abusivi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Discariche abusive a Stampace. E i residenti mettono nel mirino i bed & breakfast abusivi o le residenze per turisti non autorizzate. Sono sprovvisti di mastelli e così ecco che i sacchetti selvaggi della spazzatura spuntano tra i vicoli del quartiere, soprattutto agli angoli tra via Azuni e via Buragna e tra la stessa via Azuni e via Santa Restituta, inquinando un tassello del centro storico cagliaritano, a pochi passi dalla frequentatissima piazza Yenne. Alcuni restano in strada per giorni: “Rifiuto non nostro. abbandonato in strada da una settimana. Vi preghiamo di rimuoverlo. Grazie”.