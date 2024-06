Tra ritorni e conferme: Todde sceglie i nuovi direttori generali di assessorati e Aspal, ecco tutti i nomi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Conferme, ritorni, novità e nomi che tornano trasversali con ogni amministrazione, buoni per tutte le stagioni politiche insomma. Oggi la presidente Todde ha convocato una breve giunta in consiglio regionale, prima dell’inizio dei lavori dell’aula, per procedere con le nomine dei direttori generali e dell’Aspal dell’era campo largo, revocando allo stesso tempo le funzioni a quelli in carica finora. Inossidabili Francesca Piras alle Politiche sociali, era direttore generale con Solinas e prima ancora con Pigliaru, e Antonella Giglio scelta per beni culturali e sport, mentre torna al comando della centrale di committenza Cinzia Lilliu, dopo infiniti contenziosi legali con Solinas che l’aveva sollevata dall’incarico a favore di Riccardo Porcu, fatto fuori dal giro dei direttori generali. A quanto pare insostituibile anche Marcella Marchioni, che resta anche in questa tornata al comando dei servizi finanziari regionali, mentre Eugenio Annichiarico passa dal crp alla direzione generale del lavoro. All’Aspal, fatta fuori la fedelissima di Nanni Lancioni Maika Aversano, ai posti di comando ci sarà Luca Mereu del Pd, ex dg del Lavoro nella giunta Pigliaru.