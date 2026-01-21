Disagi senza fine al Poetto, dove dalle 6 di questa mattina numerosi residenti sono rimasti senza corrente elettrica e con le vie interne completamente allagate. Una situazione che, con il passare delle ore, sta diventando sempre più critica.

Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, l’acqua non è defluita nemmeno di un centimetro, rendendo impossibile uscire di casa senza stivali di gomma, ormai difficili da reperire nonostante le ricerche nei negozi della città. Camminiamo nell’acqua da ore, raccontano, e molti di noi non riescono nemmeno a recarsi al lavoro o a far uscire i bambini.

I residenti hanno contattato i vigili del fuoco, che avrebbero spiegato di non poter intervenire senza un’autorizzazione del Comune. Tuttavia, al momento, dal Comune non sarebbe arrivato alcun intervento risolutivo, lasciando la zona in una situazione di stallo.

A preoccupare maggiormente è anche la mancanza di elettricità, che aggrava il disagio soprattutto per anziani e famiglie. Gli abitanti chiedono almeno l’attivazione dei macchinari di spurgo, per consentire il deflusso dell’acqua e ripristinare condizioni minime di sicurezza e vivibilità.