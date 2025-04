Cagliari continua a fare i conti con i disagi legati al traffico, in particolare lungo l’asse mediano, dove la situazione appare ormai insostenibile. Centinaia di automobilisti sono quotidianamente coinvolti in rallentamenti, code chilometriche, tamponamenti e ritardi, in particolare nelle ore di punta. L’ennesima segnalazione, arrivata alla nostra redazione è di Ernesto, un automobilista che percorre giornalmente quel tratto: “Vergognoso asse mediano, da lunedì una corsia in uscita da Cagliari è chiusa all’altezza dell’Acentro. I lavori non sono iniziati, ci sono solo cartelli e una riga gialla continua. Si crea un tappo inutile e pericoloso”. La chiusura della corsia, infatti, sta creando un vero e proprio imbuto che rallenta il flusso veicolare senza che siano visibili operazioni di cantiere in corso. A peggiorare la situazione, anche il traffico in ingresso alla città, come denuncia ancora Ernesto che racconta: “Poco fa al rientro verso Cagliari nella corsia opposta a quella descritta c’erano almeno due chilometri di fila per il motivo sopra citato”. Una situazione che si ripercuote ogni giorno su chi, per motivi di lavoro, studio o necessità personali, è costretto a percorrere quel tratto di strada. Tra rallentamenti, code interminabili e tempi di percorrenza imprevedibili, quello che dovrebbe essere un collegamento strategico si trasforma in un percorso ad ostacoli, aggravando la quotidianità di migliaia di cittadini.