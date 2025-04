Un mistero che tiene col fiato sospeso la Gallura e la Sardegna intera, mentre il mare, ancora silenzioso, non restituisce risposte. Da cinque giorni, le forze dell’ordine e centinaia di volontari stanno battendo palmo a palmo la costa di Capo Figari, dove Giuseppe e Lorenzo Deiana, fratelli di 20 e 24 anni, sono scomparsi la mattina della vigilia di Pasqua durante una battuta di pesca sportiva. A bordo di una piccola barca in vetroresina, non hanno più fatto ritorno. Ma la speranza ancora non si spegne.

Le ricerche, guidate dalla Procura di Tempio e coordinate dalla Capitaneria di Porto di Olbia, non lasciano nulla d’intentato. Navi, elicotteri, droni e squadre di terra si alternano senza sosta. E ora si apre uno spiraglio: e se Giuseppe e Lorenzo fossero riusciti a salvarsi, nuotando fino alla costa dopo il naufragio? L’ipotesi, tutt’altro che remota, ha spinto gli inquirenti a intensificare le operazioni nell’entroterra del promontorio, tra sentieri scoscesi e vegetazione fitta, alla ricerca di qualsiasi traccia che possa confermare questa possibilità.

“La zona di Capo Figari è quella dove i ragazzi andavano a pescare abitualmente – spiegano dalla Capitaneria – ed è proprio lì che sono stati ritrovati alcuni effetti personali, riconosciuti dai familiari”. Ogni piccolo indizio viene trattato come una pista da seguire, ogni segnale può fare la differenza.

L’appello rivolto ai cittadini è chiaro: chiunque abbia visto qualcosa, o abbia informazioni utili, si faccia avanti. E per chi vuole partecipare attivamente alle ricerche, via mare o via terra, la Capitaneria chiede di coordinarsi con i comandi per evitare confusione e ottimizzare gli sforzi.