Cagliari, delinquenti scatenati a Villanova: picconate sulle vetrate di pizzerie e bar

Il Roxy Bar di Mino Ghiani, la pizzeria Su Stampu di William Congera e, probabilmente, qualche altro locale. I malviventi sono entrati in azione di notte nel rione di Villanova e hanno cercato di sfondare le vetrine di varie attività commerciali. Sono stati i titolari ad accorgersene, al momento della riapertura. Una telefonata alle forze dell’ordine e poi la conta dei danni, anche perché c’è da rimettere in sicurezza questa o quella vetrata prima di andare, eventualmente, alla caccia di telecamere che possano aver ripreso le gesta dei balordi. E c’è chi si sfoga molto duramente, come nel caso di Congera: “Il buongiorno stamane ce lo hanno dato coloro che han cercato di entrare a Su Stampu San Benedetto durante la notte. Dal foro nel vetro anti sfondamento sembra proprio una picconata. Non pubblico questa foto alla ricerca di like o solidarietà. Pubblico affinché venga condiviso il più possibile e magari arrivi all’artefice, o più di uno”, scrive su Facebook, prima di alcuni termini, ben intuibili, ma irripetibili. “Ovviamente son parole di rabbia, perché ora seguiranno un migliaio o più spese di riparazione ed incremento sorveglianza. Che città di m**** stiamo diventando”.

Danni ingenti anche per Mino Ghiani: “Ho chiamato subito i carabinieri, mi hanno detto che quella appena trascorsa è stata una notte movimentata. Si tratta sicuramente, nel caso, di cosiddetti ladri di polli perché hanno rischiato di farsi molto male. E per rubare cosa, poi? Al massimo sigarette o alcolici”