Degrado senza fine all’ospedale Oncologico Businco di Cagliari. Guardate il VIDEO che ci ha inviato un nostro lettore, girato questa mattina nella sala d’attesa dell’ospedale già nella bufera da mesi a questa parte per diversi motivi, primo fra tutti il trasferimento di pazienti malati di tumore per consentire i lavori di ristrutturazione delle sale operatorie. Una blatta si aggira indisturbata mentre decine di pazienti sono seduti in attesa del proprio turno. Immagini che lasciano davvero senza fiato. Inaccettabile e gravissimo episodio.