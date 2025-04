Bisogna tornare indietro di parecchi mesi per trovare l’ultima sconfitta della Roma in campionato. Era infatti il 4 Dicembre 2024 e la squadra di Claudio Ranieri cadeva fuori casa contro il Como per 2 a 0. Da li in poi 18 risultati utili consecutivi, e il merito è tutto dell’uomo che è seduto in panchina, Claudio Ranieri.

E qui a Cagliari qualcuno si mangia le mani, perché come dichiarato dallo stesso Ranieri solo una tra Roma e Cagliari lo avrebbe potuto far tornare ad allenare. È vero che la situazione della Roma al suo arrivo, dopo la scellerata gestione di Ivan Juric, era la peggiore dell’ultimo decennio per i capitolini. La squadra era infatti appena 3 punti sopra la zona retrocessione e solo un uomo abituato ai miracoli come mister Ranieri avrebbe potuto risollevare una situazione del genere.