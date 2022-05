Cagliari, danneggia e accende un fuoco nel deposito bagagli di via Roma: nigeriano in manette

Il 27 maggio, a Cagliari in via Roma 201, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato per incendio doloso e danneggiamento aggravato un 37enne nigeriano, residente a San Gavino Monreale, disoccupato, gravato da precedenti di polizia.

L’uomo, alle ore 10:00 circa, si è introdotto in un deposito bagagli e, dopo aver tentato di danneggiare una telecamera del sistema interno di videosorveglianza servendosi di una bottiglia in plastica, ha prelevato dal locale due mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti e li ha posizionati all’esterno.

E’ riuscito inoltre a strappare dal muro una seconda telecamera sempre di pertinenza del deposito bagagli e, dopo averla gettata all’interno di un mastello ha appiccato il fuoco avvalendosi di un accendino. I Carabinieri, anche sulla base delle testimonianze acquisite, hanno rintracciato il malvivente, allontanatosi in direzione della piazza del Carmine. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un accendino verosimilmente utilizzato per incendiare i mastelli e le telecamere. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato ristretto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.