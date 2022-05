Cagliari, il furto assurdo: “Chiavi cadute nel pianerottolo e auto rubata dopo 10 ore”

Le chiavi della sua Hiunday gli sono scivolate dalle mani, forse a causa delle tante buste della spesa, e dopo dieci ore la sua Hiunday i 10 grigia, targata FC590GD non c’era più. Alessandro Taberlet, 51 anni, badante di Cagliari, l’aveva lasciata parcheggiata sotto casa, in via Meilogu: “Alle 23 mi sono affacciato alla finestra e c’era ancora. Verso mezzanotte ho portato giù il mastello e non c’era più. Ho già sporto denuncia ai carabinieri”, racconta l’uomo. La macchina gli serve per lavorare, è il suo unico mezzo di trasporto. Sinora, però, nessuno si è fatto vivo per dirgli di aver visto qualche strano movimento attorno alla sua auto. Nessun testimone, insomma.

“La macchina vale 5300 euro, era stata periziata da poco. Se qualcuno ha visto qualcosa o se avesse visto proprio la Hiunday, mi chiami al +393495680834”.