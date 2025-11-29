Resta un giallo la scomparsa di Martina Lattuca, la 49enne svanita nel nulla ormai 12 giorni fa. Introvabile, nonostante le ricerche durate giornate intere, anche da parte dei sommozzatori che hanno scandagliato i fondali nella zona dove è stata vista per l’ultima volta.

L’ultima immagine della donna è stata catturata dalle videocamere di sicurezza delle Terrazze di Calamosca dove, nel pomeriggio, Martina ha parcheggiato l’auto per poi scendere e avviarsi a piedi verso Calamosca, con l’ombrello aperto perché pioveva. Da quel momento, il nulla: non è mai tornata indietro e le ricerche non hanno mai dato nessun esito, se non riportare a terra il suo zaino con i documenti e le scarpe.

Una scomparsa inspiegabile per la 49enne, commessa in una libreria alle Vele, che quel giorno non è andata al lavoro perché non stava bene e aveva anche saltato una visita medica. L’allarme è stato dato dal compagno che, non vedendola rientrare, ha allertato il soccorso alpino.