Cagliari, bucce di banana gettate a terra alla fermata del bus a pochi passi dal cestino porta rifiuti: “Un semplice gesto può fare la differenza”.

L’immagine eloquente è stata diffusa da Ctm e dimostra come l’inciviltà e la maleducazione regnano indisturbate e deturpano la città del sole, spesso sommersa da sacchi e cartacce buttati a terra, anche se sono presenti i raccoglitori da strada.

Uno spuntino a base di frutta con questo caldo ci sta, anche per ingannare il tempo nel mentre che si aspetta il bus. Quello che proprio non va bene è lo scarto abbandonato nella pensilina dove generalmente stazionano decine di persone. In questo caso particolare, i resti dei frutti possono attirare mosche e ratti, accentuando proteste e segnalazioni da parte di cittadini e avventori sulle condizioni igienico-sanitarie del capoluogo sardo.

Non occorrono operatori ecologici in azione a tutte le ore, insomma, per il decoro e la pulizia di piazze e marciapiedi, basterebbe che ognuno facesse la sua parte e gettasse i rifiuti dove e come si deve. Un pò di civiltà, quindi, per prendersi cura del bene di tutti.