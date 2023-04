Cagliari capitale del tattoo, torna dopo la pandemia la super convention di 150 tatuatori di tutta Italia

Dopo una lunghissima attesa causata dalla Pandemia, la CAGLIARI TATTOO CONVENTION è pronta al grande ritorno, in una nuova veste e in una nuova Location. La storica convention nata nel 2008, giunta alla sua tredicesima edizione, è pronta per una nuova era. Saranno tante le novità, a partire dalla nuova location, passando per momenti di spettacolo e di approfondimento, ma avendo sempre come punto focale il mondo della Body Art per potersi così immergere in questo movimento artistico e vivere un’esperienza a 360 gradi.

Parole chiave sono dunque TATTOO – ARTE – SHOW

Le date scelte per l’appuntamento del 2023 saranno quelle del 15,16 e 17 Settembre; un week end in cui Cagliari sarà la meta di migliaia di appassionati da tutta Italia e in cui saranno presenti 150 tra i migliori Tatuatori Nazionali e Internazionali oltre ad un folto gruppo di artisti Sardi.

Il week end sarà arricchito, ogni giorno, da esibizioni LIVE di alcuni tra i Grandi Nomi della Musica Nazionale, da mostre ed esposizioni, da un’area dedicata alla food experience, e da una serie di eventi collaterali.