Cagliari, contromano a Su Siccu per gettare i rifiuti dall’auto: maxi multa sicura per un “caddozzo”

Rischia di dover pagare sino a tremila euro di multa, l’incivile beccato dalle telecamere dell’Autorità portuale mentre, guidando l’auto contromano, ha scaricato un sacco della spazzatura nel piazzale dietro la Fiera. L’auto filmata dalle telecamere ha la targa straniera.. Come per gli altri due episodi di domenica 8 e lunedì 9 settembre, le immagini sono state acquisite dalla Capitaneria di Porto, “alla quale l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rinnova i ringraziamenti per la preziosissima e fattiva collaborazione”, che, in queste ore, sta procedendo a rintracciare il proprietario dell’auto e a notificargli il salato verbale.