Una nuova, drammatica segnalazione arriva alla redazione di Casteddu Online e riguarda il palazzo comunale di via della Pineta 77, dove i residenti – in gran parte persone invalide – sono ormai da oltre due mesi senza ascensore. A scriverci è un condomino, che denuncia un disinteresse totale da parte delle istituzioni e descrive una condizione di isolamento assoluto.

“Da più di due mesi l’ascensore è fuori uso, e nessuno è intervenuto – si legge nella lettera – Siamo quasi tutti invalidi, alcuni costretti alla dialisi o a cure oncologiche, e non possiamo nemmeno scendere per fare la spesa. I servizi di consegna si rifiutano di salire le scale: senza ascensore, per noi significa restare senza cibo o medicinali”.

Un racconto carico di esasperazione, che solleva interrogativi gravi sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone fragili. “Siamo dimenticati – continua il residente –. Sembra che si stia aspettando che qualcuno muoia perché il Comune si decida a intervenire”.

La situazione descritta non è solo un disagio tecnico, ma una vera e propria emergenza sociale. L’assenza di un ascensore in un edificio popolato da persone con disabilità significa l’impossibilità di accedere a cure vitali, come la dialisi o le terapie oncologiche, e l’isolamento forzato dentro le mura di casa.

L’appello è chiaro: intervenire subito. Chiediamo al Comune di Cagliari di fornire risposte tempestive e soluzioni immediate per garantire il diritto alla mobilità e alla salute dei residenti.