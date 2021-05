Cagliari, con la zona gialla riparte la maxi ruota panoramica: “Vogliamo restare sino a ottobre”

La maxi ruota panoramica al porto torna a girare. Le decine di cabine sospese nel vuoto, dopo essere rimaste ferme molte settimane, sono pronte ad accogliere nuovamente famiglie e, possibilmente, turisti. Con il ritorno di tutta la Sardegna in zona gialla, infatti, cade anche il divieto legato alla maxi ruota. “Le cabine stanno già girando, abbiamo mantenuto prezzi e modalità di accesso identici a prima delle restrizioni”, spiega il proprietario dell’attrazione, Loris Tulimieri. A Cagliari dall’estate scorsa, la maxi ruota dovrebbe essere smantellata a breve: “Abbiamo la concessione sino al trenta maggio, ma vogliamo restare sino al prossimo tre ottobre per cercare di rifarci dei mancati guadagni”. I giorni di inattività per colpa del Coronavirus sono infatti stati tanti, e c’è necessità di provare a far quadrare i conti.

Tulimieri è molto fiducioso: “Abbiamo già inoltrato la richiesta per farci allungare la concessione a tutti gli enti preposti, Autorità portuale e Comune di Cagliari. Stiamo attendendo le loro risposte, sappiamo già che c’è la volontà di concederci altri cinque mesi”.