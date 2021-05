Tavolini nei parcheggi e nelle zone 30 a Cagliari. “Si parte oggi? No, tra 10 giorni per colpa della giunta”

Tavolini all’aperto nelle strade delle zone 30 e sui parcheggi? Da subito? No, ci vorranno almeno 10 giorni. Non tutti i bar e i ristoranti potranno aprire quindi potranno partire da oggi, solo chi aveva già le concessioni è pronto. Niente tavolini invece negli stalli non ancora concessi e nelle strade appena pedonalizzate. “Per colpa di questi ritardi, semmai, solo da oggi (se va bene) gli esercizi pubblici potranno fare istanza di occupazione e quindi dovranno attendere (se va molto bene) almeno dieci giorni o due settimane per l’iter autorizzativo e la determinazione di concessione”, denuncia Matteo Massa consigliere dei Progressisti. “Cagliari è sì pronta – lo sono le nostre coraggiose e sofferenti imprese, le lavoratrici e i lavoratori, la comunità – mentre la Giunta e la maggioranza sono in ritardo”.

Per regolamento infatti la proposta di deliberazione per l’individuazione delle aree soggette alla pedonalizzazione estiva sarebbe dovuta essere pronta al 31 marzo. E anche la modifica per la concessione degli stalli sosta era attesa (e anche da me sollecitata) da mesi, oltre a essere approdata con una stesura finale deludente e più restrittiva del previsto (solo zone 30km/h).