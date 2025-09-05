Cumuli di immondizia, topi che si aggirano tra gli ingressi e condizioni igienico-sanitarie considerate ormai fuori controllo. È la denuncia dei residenti di via Castelli, a Cagliari, che da anni vivono in uno scenario di degrado sempre più pesante, in particolare nello stabile al civico 33.
Secondo quanto segnalato, attorno al palazzo si accumulano rifiuti non rimossi, con la conseguente proliferazione di ratti, blatte e altri insetti. Un contesto che, a detta degli abitanti, mette a rischio la salute pubblica e richiederebbe un intervento urgente delle istituzioni.
Ma il problema non riguarda solo l’esterno. All’interno dello stabile, i condomini devono fare i conti con la mancanza di corrente elettrica e di ascensore da anni, una condizione resa ancora più complicata dall’assenza di un amministratore condominiale, nonostante le numerose sollecitazioni avanzate.
La situazione, documentata anche da un video che mostra la presenza di roditori nei pressi degli ingressi, ha spinto i residenti a chiedere un intervento immediato, nella speranza che la vicenda trovi spazio e attenzione da parte delle autorità competenti.
“Non possiamo più tollerare queste condizioni – sottolineano gli abitanti – viviamo in un contesto che mina la nostra sicurezza e la nostra salute. Serve un’azione rapida e concreta”.