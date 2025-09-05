Finisce in carcere un 56enne di Monserrato, domiciliato a Quartu Sant’Elena, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, celibe e disoccupato, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma le continue violazioni delle prescrizioni gli sono costate l’arresto.

A disporre il provvedimento è stato l’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, che ha sospeso la misura alternativa e ordinato il ripristino della detenzione in istituto. L’esecuzione è stata affidata ai carabinieri della stazione di Flumini di Quartu, che hanno rintracciato e bloccato il 56enne.

Dopo le formalità, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.