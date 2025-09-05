Un 46enne, separato, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina e tentato furto aggravato a Carbonia. L’uomo è stato sorpreso nel centro cittadino dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti: prima si era introdotto nell’abitazione di una pensionata di 78 anni, che aveva tentato invano di opporsi, poi stava cercando di forzare il portone della casa di un commerciante 51enne. Bloccato mentre tentava di fuggire, il 46enne è stato portato in caserma e successivamente trasferito nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo i carabinieri, il tempestivo intervento ha evitato conseguenze più gravi.